L’exposition “Mind of a Serial Killer: The Experience” ouvre samedi à Tour & Taxis

L’exposition immersive “Mind of a Serial Killer: The Experience”, qui retrace le parcours de 20 tueurs en série, ouvre ses portes samedi à Tour & Taxis, à Bruxelles.

Produite par la société bruxelloise Exhibition Hub et la plateforme Fever, elle arrive dans la capitale après des étapes à Dublin, New York et Seattle, marquées par des critiques sur son traitement des victimes et son recours à l’intelligence artificielle.

Le parcours, d’une durée de 90 à 120 minutes, s’ouvre sur une salle consacrée aux techniques d’enquête et à l’histoire du profilage criminel. Suivent une vingtaine d’espaces, dont plusieurs consacrés à un seul meurtrier: Ted Bundy, Jeffrey Dahmer ou encore Dennis Rader, dit “BTK”. Des scènes de crime y sont reconstituées grandeur nature, corps factices à l’appui. Une séquence en réalité virtuelle de 14 minutes environ clôture la visite.

Nouveauté bruxelloise, une section de fin de parcours est consacrée à des affaires belges, parmi lesquelles l’empoisonneuse Marie Becker et le “dépeceur de Mons”.

L’exposition a suscité des critiques lors de ses précédentes étapes. Dans le quotidien britannique The Guardian, une journaliste a jugé le parcours sensationnaliste et exploitant, estimant qu’il ne rendait aux victimes qu’un hommage de façade. Des visiteurs ont par ailleurs relevé l’usage d’images générées par intelligence artificielle, dont des photographies de victimes retouchées.

Interrogé, le CEO d’Exhibition Hub, Hamza El Azhar, reconnaît un recours à la technologie. “La quantité d’IA est vraiment très, très, très petite”, assure-t-il.

Le dirigeant défend une démarche de sensibilisation, et non de glorification. Sur le choix des vingt profils, il invoque cependant leur notoriété.

Quant aux proches des victimes, il estime qu’il pourrait en rester, “mais très lointains”, et affirme avoir tenté de les retrouver, sans préciser combien ont été contactés. Deux salles finales font défiler les noms des victimes, une liste incomplète, reconnaît-il, faute de les connaître toutes.

Interdite aux moins de 16 ans, l’exposition impose la signature d’une décharge numérique avant l’entrée. Les billets sont vendus à partir de 15,90 euros, 13,90 euros en tarif réduit. Une trentaine à une quarantaine de personnes ont travaillé un an à sa conception, dont d’anciens enquêteurs et des magistrats, selon M. El Azhar.

Belga