Les Victoires de la Musique couronnent Bruxelles, avec le sacre de trois enfants de la capitale

Stromae, Angèle et Pierre de Maere sont repartis avec plusieurs prix, aux Victoires de la Musique.

La cérémonie, qui couronne les succès de l’année écoulée dans l’industrie musicale, avait lieu à la Seine Musicale, près de Paris : les Victoires de la Musique se sont tenues ce vendredi soir, et ont vu le sacre de trois artistes bruxellois : Stromae, Angèle et Pierre de Maere. Mentissa, elle, est repartie bredouille.

Ainsi, Stromae, né à Etterbeek en 1985, a reçu les trophées du meilleur artiste masculin, et du meilleur album pour “Multitude“, sorti en mars dernier et dont le clip du titre “Fils de joie” a été tourné au Cinquantenaire. “Je suis quand même un peu ému“, a-t-il déclaré au micro, avant de remercier ses proches et notamment son frère et son épouse. Le chanteur bruxellois cumule désormais sept Victoires de la Musique, tout au long de sa carrière.

Forte de la suite de son album “Nonante-Cinq“, intitulée “Nonante-Cinq La Suite” et sortie en novembre dernier, Angèle est aussi repartie avec plusieurs prix. Celle qui est née à Uccle il y a vingt-sept ans remporte la Victoire de la meilleure artiste féminine, après avoir reçu celle de l’album le plus streamé pour une artiste (pour “Nonante-Cinq“). Son album, qui était nommé aussi dans la catégorie du meilleur album, mais qui s’est donc incliné face à “Multitude” de Stromae.

Pierre de Maere, révélation masculine de l’année, tandis que Mentissa repart bredouille

Pierre de Maere, né à Uccle en 2001, a rafflé la Victoire de la révélation masculine de l’année. Le lauréat s’est dit “ravi” et “euphorique“, et a remercié son frère pour le travail accompli à deux. Sur Instagram, le chanteur, que nous avions suivi dans le magazine “Hors Cadre”, développe : “Quel honneur, quel bonheur, quelle joie ! Difficile de penser que tout ceci est réel, d’autant plus que cette Victoire m’est remise des mains de Stromae, icône absolue et mon idole depuis fort longtemps“. Nommé aussi pour la meilleure chanson originale (“Un jour je marierai un ange“), tout comme Stromae (“L’Enfer“), le prix a échappé à la Belgique, au profit de “La Quête” d’Orelsan.

Enfin, la chanteuse Mentissa, originaire de Denderleeuw et candidate de The Voice Kids Belgique en 2014, et qui était en compétition comme révélation féminine de l’année, est repartie bredouille, le prix ayant été attribué à la Française November Ultra.

