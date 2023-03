Les Nuits Botanique dévoilent le programme de leur 30e édition

Le festival bruxellois permettra de découvrir 120 artistes du 23 avril au 12 mai 2023.

Les Nuits Botanique font leur retour dès le 23 avril dans la célèbre salle bruxelloise. La 30e édition du festival fera encore la part belle aux artistes belges avec notamment Rori, le duo bruxellois Rive, Mustii, Julien Granel ou encore Dan San. 17 “release party” seront également prévues jusqu’au 12 mai, afin de permettre à 17 artistes belges de dévoiler leur nouvel album ou nouvel EP dans le cadre des Nuits Botanique.

Huit créations originales

Huit créations imaginées pour le festival vont également être dévoilées durant ces trois semaines musicales. Catherine Graindorge, violoniste et compositrice bruxelloise, dévoilera “Songs from the dead”, un projet onirique créé en collaboration avec Simon Huw Jones (And Also the Trees), Pascal Humbert (16Horsepower, Lilium) et Simon Ho, le 23 avril à Bozar.

Les amateurs de musique électronique et rythmes syncopés vibreront le 29 avril avec la DJ espagnole Clara! lors de sets mêlant rap et reggaeton, au cœur de la rotonde du Botanique. Le lendemain, David Numwani présentera un projet revisitant ses anciens et nouveaux morceaux, en mettant les voix à l’honneur. Le duo de Neptunian Maximalism proposera le 7 mai une création psychédélique, fusionnant musique libre et sonorités indiennes.

Les mélomanes sont également invités à partir à la découverte de trois concertos inédits d’Apolline Jesupret (violon), Jean-Paul Dessy (violoncelle), Jean-Luc Fafchamps (piano) et de Bruno Letort (thème et variations sur “La solassitude” de Stromae). Ces œuvres seront interprétées par L’Ensemble Musiques Nouvelles et les solistes : Maya Levy (violon), Marie Hallynck (violoncelle), Stephane Ginsburgh (piano).

Le festival s’exporte

Outre le Botanique, les Nuits s’exporteront aussi dans d’autres lieux de la capitale. Le trio belgo-lituanien Merope proposera au chœur lituanien Jauna Muzika de présenter son nouvel album le 23 avril à Bozar. Sarah Davachi proposera une réinterprétation minimaliste et moderne des concepts de musique ancienne le 25 avril à l’église des Dominicains. Et November Ultra, révélation féminine des Victoires de la Musique, proposera un concert unique au sein de l’église Notre-Dame de Laeken, le 5 mai.

Toujours dans le cadre du festival, la soirée “Bota by Night” fera la part belle à la musique électronique le 29 avril à l’Orangerie, la Rotonde et le Grand Salon. Avant, le 30 avril, une session des “Bota Kids” consacrée à la musique espagnole, avant, le 7 mai, une présentation de la musique arménienne.

Gr.I. avec Belga – Photo : Botanique