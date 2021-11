Les Césaire : suivez la 1re édition de la cérémonie récompensant les vidéastes de la langue française

La Maison de la Francité organise ce jeudi soir la première édition de la cérémonie des Césaire, destinée à récompenser celles et ceux qui œuvrent sur Internet à la découverte de la langue française.

Ce jeudi, dès 20h00, la Maison de la Francité présente depuis Bruxelles la première cérémonie des Césaire, destinée à récompenser les vidéastes qui œuvrent à la découverte de la langue française sur la toile.

La cérémonie se composera de cinq catégories : écriture et édition, éloquence et rhétorique, apprentissage et maîtrise du français, livre et lecture, et humour et jeux de langage.

Un concert de l’artiste Lou B suivra ce spectacle, avec une interprétation de quelques-unes des plus belles chansons de langue française.

► Suivez la cérémonie des Césaire en direct vidéo dès 20h00 ci-dessous :