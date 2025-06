Le théâtre Océan Nord au bord du gouffre: la première moitié de la prochaine saison annulée

“C’est très dur. C’est une déchirure. Annuler toute une partie de saison, c’est très rare”. Le théâtre Océan Nord, à Schaerbeek, annonce être contraint de “mettre en pause” la première partie de sa saison 25-26. Sa directrice artistique Isabelle Pousseur est l’invitée de LCR ce mardi pour expliquer la situation.

En cause, le renouvellement du permis d’environnement qui impose au théâtre d’importants travaux de mises en conformités suite au rapport des pompiers : renforcements significatifs du cloisonnement des espaces, des plans d’évacuation, des systèmes de détection, d’alarme incendie,… Parallèlement, le théâtre doit faire face à un nouveau permis d’urbanisme posant un certain nombre d’exigences nouvelles.

L’état actuel du théâtre Océan Nord ne permet plus d’accueillir le public en toute sécurité et sa subvention ne permet pas un entretien correcte du bâtiment. Le coût des travaux est estimé à 20000 euros. Sans une réaction rapide, un soutien financier ainsi que la solidarité du secteur. L’entièreté de la saison 25-26 est compromise, et un grand nombre de personnes, de compagnies et d’artistes sont impactés par cette situation.

L’équipe dit rester positive, à la recherche de solutions financières, de reprogrammation de spectacles et envisage le nomadisme pour certaines créations. Elle entend également garder le lien avec son quartier, les associations partenaires et le public scolaire. Et espère pouvoir rouvrir ses portes en février 2026.