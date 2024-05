Le marché de la poésie revient en septembre à Schaerbeek

Le marché et festival de la poésie de Bruxelles, baptisé le Poetik Bazar, reviendra aux Halles de Schaerbeek pour sa 4e édition, a annoncé jeudi l’organisation dans un communiqué. L’événement se déroulera du 20 au 22 septembre prochains.

Cette année, les férus et férues du genre littéraire auront l’occasion de découvrir une programmation “riche, multilingue et interactive”. La Turquie et sa poésie seront mises à l’honneur, sous l’égide de l’autrice et traductrice littéraire Canan Marasligil. L’organisation de l’événement a également annoncé d’autres nouveautés: la présence de la poésie néerlandophone sera renforcée et la poésie anglophone pointera le bout de son nez.

Au total, une centaine de maisons d’édition de Belgique, de France, des Pays-Bas, de Suisse et du Québec seront présentes dans les allées du marché. Au programme de ce long week-end: des rencontres, des lectures, des dédicaces, des ateliers créatifs pour les grands et les petits, mais aussi des concerts et performances. L’événement, porté par un collectif d’associations, est gratuit.

