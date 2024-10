Le festival FrancoFaune revient pour une 11ᵉ édition avec 50 concerts de prévus

Le festival met à nouveau, comme son nom l’indique, la scène musicale francophone en avant. L’événement démarre ce mercredi 02/10 et se termine le samedi 12/10.

Les organisateurs ont concocté un programme de onze jours de musique axé, selon eux, sur l’audace, la curiosité et l’émergence artistique. Au menu : des créations, cartes blanches, des découvertes, mais aussi des noms bien connus.

La grande majorité des 50 concerts sont organisés à Bruxelles, à travers 11 communes. La taille des lieux varie de quelques dizaines de places (Jardin de ma soeur, SuperFourchette, Maison poème, Maniak Padoue…) à plusieurs centaines (VK, Botanique, Central, Le 140…). Néanmoins, FrancoFaune prend aussi ses quartiers à Liège et La Louvière, le temps d’une soirée.

Parmi les créations que le festival acceuille, on retrouve “Memento”, porté notamment par Dominique AetSacha Toorop qui met en musique les textes du Prix Nobel Patrick Modiano. Ceprojet, qui a vu le jour sous forme d’un disque sorti cette année, sera présenté pour la première fois en Belgique sur scène à deux reprises dans le cadre du festival : une fois au Marni (Ixelles) et une fois à Central (La Louvière). Autre création inédite, celle du trio Jean-Paul Groove. Il sera accompagné par quatre voix et non des moindres : le rappeur Peet, la chanteuse Charles, la moitié de Juicy Julie Rens, ainsi que l’hurluberlu Pierres.

Le rap et les musiques urbaines au sens large seront une nouvelle fois à l’honneur, notamment avec une soirée 100% féminine au Brass, qui regroupera Nayra, Zonmai et la Nsangu. Ailleurs à l’afiche, on retrouvera, dans le désordre, le hip-hop plein d’âme de White Corbeau, l’insolence queer de Le Lou, la mélancolie désabusée de Peritelle,ou encore le rap coloré de Golgothou.

