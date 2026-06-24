Le Festival des libertés revient en octobre sur la thématique ‘Stupeur et soulèvement’

Le Festival des libertés investira, comme à l’accoutumée, le Théâtre national Wallonie-Bruxelles du jeudi 8 au samedi 17 octobre, a annoncé mardi l’organisation dans un communiqué. Cette nouvelle édition de l’événement aura pour thématique ‘Stupeur et soulèvement’.

Organisé par l’ASBL Bruxelles laïque, le Festival des libertés mobilise toutes les formes d’expression pour résister, témoigner, rassembler. “À force d’être confrontés à des informations choquantes, le risque est de s’y habituer, de se sentir impuissant, ou de ne plus savoir comment réagir. C’est cela, la stupeur : ce moment où le choc finit par nous paralyser”, a indiqué l’organisation, citant notamment les guerres, les discours sécuritaires, les atteintes aux libertés et les inégalités.

C’est à ce moment que des personnes se soulèvent et résistent. Surgissent alors des mouvements collectifs, prises de parole, désobéissances, créations artistiques ou citoyennes “qui refusent la fatalité”.

Le Festival des libertés souhaite, par cette thématique, questionner cette époque “sans catastrophisme, mais sans naïveté non plus”. Son ambition n’est pas seulement de montrer ce qui inquiète ou bloque, mais surtout de mettre en lumière ce qui remet du mouvement, ce qui redonne la capacité d’agir, penser, créer et résister. Ont déjà été annoncés quelques concerts, dont celui d’Ascendant vierge le dimanche 11 octobre à 20h30.