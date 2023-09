Le Festival des Libertés interrogera les “Dominations” 12 au 21 octobre

Concerts, théâtre, documentaires, débats (organisés ou improvisés au zinc), exposition… Le Théâtre National Wallonie-Bruxelles retrouvera l’effervescence du Festival des Libertés du jeudi 12 au 21 octobre pour interroger les “Dominations” lors de cette 22e édition.

En plein cœur de la capitale, l’événement accueillera notamment la chanteuse américaine Patti Smith.

Comment identifier les mécanismes culturels, politiques, institutionnels qui sont à l’origine de la création des normes et des inégalités ? Quels contre-pouvoirs pour plus de démocratie ? Comment lutter pour un avenir juste et digne pour toutes et tous ? C’est artistiquement et festivement que l’événement, organisé par l’association Bruxelles Laïque, tentera d’apporter sa pierre à la réflexion sur les dominations, fil rouge de cette édition.

Pour nourrir cette approche, 20 documentaires sont à l’affiche dont “La Peine”, de Cédric Gerbehaye, une immersion dans une prison bruxelloise qui épouse le quotidien des détenus, agents pénitentiaires et directeur pour révéler les fêlures et espoirs de ces hommes et femmes.

Avec “Les Monologues de Gaza”, c’est en pleine opération militaire israélienne “Plomb durci”, durant l’hiver 2008-2009 que plongeront les spectateurs et visiteuses. La pièce de théâtre donne voix, en pleine guerre, à 33 jeunes palestiniens. Un duplex entre Bruxelles et Gaza avec ces jeunes devenus adultes sera d’ailleurs organisé. Également sous les feux de la rampe, le théâtre de marionnettes “Pouvoir” coupera les liens pour ouvrir le champ des possibles.

Quinze débats navigueront, eux, entre les (dé)colonisations, l’écologie (“entre progrès et conservatismes ?”) ou encore les masculinités, tandis que se déploiera aussi un procès-fiction entre militants écologistes et une société de logement.

Côté musique, mise à part la papesse Patti Smith – dont les deux prestations affichent déjà complet -, le rock français de Dominique A. se mêlera à la soul d’Imany et au reggae du chanteur ivoirien Tiken Jah Fakoly parmi une quinzaine d’artistes programmés.

Le programme complet est à découvrir sur le site internet.

Belga – Photo : Festival des Libertés