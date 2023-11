Le festival Bruxelles sur Scènes démarre ce mercredi

Le festival “Bruxelles sur Scènes”, organisé par l’office du tourisme bruxellois visit.brussels et la Commission communautaire française (Cocof), lèvera le rideau ce mercredi.

Pour cette septième édition, 13 cafés-théâtres de la capitale proposeront pas moins de 100 spectacles et performances, le tout dans une ambiance conviviale agrémentée d’un verre ou d’un repas. “Du théâtre au stand-up, en passant par le jazz et la chanson, toutes les facettes des arts de la scène seront mises sous les projecteurs”, et ce jusqu’au 30 novembre.

L’ambition des organisateurs du festival est de faire découvrir à un large public la culture de proximité, “celle qui anime véritablement le cœur et les quartiers de la capitale”. ;

Le ticket est au prix de 25 euros et est disponible sur le site web dédié à l’événement. Les détenteurs du pass pourront profiter de 13 spectacles au total, soit un par café-théâtre participant. “Une belle opportunité de sortir de ses habitudes et de s’offrir une parenthèse culturelle tout en explorant les charmants et méconnus lieux culturels bruxellois”, font valoir les organisateurs.

Belga – Photo: BX1