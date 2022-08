Le Brussels Gallery Weekend se tiendra du 8 au 11 septembre dans la capitale

La 15e édition du Brussels Gallery Weekend se tiendra du 8 au 11 septembre dans la capitale. Un total de 47 galeries d’art bruxelloises, dont 5 nouvelles, ouvriront leurs portes au public, qui pourra y voir des expositions, performances et installations. À l’occasion de cette édition anniversaire, l’ancienne imprimerie de la Banque nationale se muera en un point de ralliement central.

Le Brussels Gallery Weekend est le deuxième plus ancien événement du genre au niveau européen, après Berlin. “Bruxelles occupe une place de choix dans le monde de l’art contemporain et nous cherchons à favoriser son rayonnement, dans un esprit de partage”, a défendu Sybille du Roy de Blicquy, directrice du Brussels Gallery Weekend. “Nous pilotons par exemple le projet Art Across Europe, qui crée des liens entre les scènes artistiques européennes“.

La Banque nationale à l’honneur

Pour cette 15e édition, l’imprimerie de la Banque nationale fera de ses 20.000 mètres carrés l’antre des expositions “Sculpture Factory” et “Generation Brussels”. Cette dernière, qui explore cette année la thématique du soin, offre depuis 2018 un tremplin pour de jeunes artistes bruxellois. Le dimanche soir, l’un d’eux sera pour la première fois récompensé par un prix du Centre Wallonie-Bruxelles/Paris et de l’association KOMMET basée à Lyon. Des bars, conférences et performances prendront également place dans l’imprimerie.

L’univers de quelque 125 artistes se laissera entrevoir. La galerie Rodolphe Janssen permettra d’admirer des œuvres de Louisa Gagliardi et de Cornelia Baltes. La galerie Greta Meert exposera les images du photographe plasticien canadien Jeff Wall. De nombreux artistes belges mettront aussi leur travail en valeur, parmi lesquels Benoit Platéus, Sébastien Bonin, Sophie Kuijken, Xavier Mary et Olivier Foulon. Par ailleurs, douze institutions participeront au programme “Off” du week-end.

La Fondation Cab offrira notamment un espace d’exposition aux artistes Nadia Guerroui, Adrien Lucca, Dimitri Mallet et Morgane Tschiember.

