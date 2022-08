Le BIFFF fête son 40e anniversaire au Heysel : “Un voyage dans le temps époustouflant”

Le Festival international du film fantastique de Bruxelles (BIFFF) va prendre ses quartiers du 29 août au 10 septembre au Palais 10 de Brussels Expo.

Annulé en 2020 et diffusé uniquement en ligne en 2021, le BIFFF va enfin faire son retour à la fin de l’été. Cette 38e édition sera surtout l’occasion de célébrer les 40 ans de ce festival cinématographique mythique de la capitale. La preuve avec les dates choisies, du 29 août au 10 septembre. Et le lieu : le Palais du 10 de Brussels Expo, ce qui permettra d’agrandir l’espace habituellement réservé aux activités du festival. “Cela permet énormément de créativité avec 3 000 m². Cela va être un voyage dans le temps assez époustouflant. On a vu très, très grand”, annonce Jonathan Lenaerts, responsable presse du BIFFF. Une exposition retraçant les 40 ans du festival sera notamment proposée.

Le BIFFF s’ouvrira avec le long-métrage apocalyptique “Vesper”, qui montre un futur dominé par l’effondrement des écosystèmes et les inégalités économiques, et se refermera sur “Fall”, de Scott Mann. Et nouveauté de cette année, le focus belge “The Belgian Wave” proposera 14 films noirs-jaunes-rouges, parmi lesquels “Megalomaniac” de Karim Ouelhaj, qui vient de remporter le grand prix au festival Fantasia.

Le festival proposera en outre trois masterclasses thématiques, consacrées à la conciliation des exigences écologiques et économiques, aux sorcières et à la censure moderne. Deux autres seront données par les réalisateurs Barry Sonnenfeld et John McTiernan, qui montreront au BIFFF leurs films, respectivement “La famille Addams” et “Predator”. (avec Belga)

■ Interview et images de Pierre Beaudot et Nicolas Scheenaerts.