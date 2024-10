La première édition du festival Woofstock, dédié aux chiens, s’ouvre à Bruxelles

La première édition du festival Woofstock s’ouvre ce dimanche dans l’enceinte de Tour & Taxis à Bruxelles. L’événement dédié aux chiens et à leurs compagnons à deux pattes entend célébrer leurs liens spéciaux en proposant des sessions d’information et d’entraînement, mais aussi des cours de yoga sur mesure ou “doga”.

Le festival accueille notamment l’influenceuse Oli et son Jack Russel de 7 ans Monday, qui comptent 345.000 abonnés sur Instagram et 1,6 million sur Tik-Tok. Avec l’association YouCare, le duo est en train de monter un projet éco-social à Périgny-sur-Yerres, au sud-est de Paris. “La Demeure Monday” vise à favoriser la réinsertion de personnes sans-abri via une formation aux métiers horticoles pour faire évoluer le programme de reforestation de YouCare. En échange de ce bénévolat, elles seront logées, nourries et bénéficieront d’un suivi psycho-médico-social pendant la durée de leur contrat, soit six mois. L’ouverture de cette maison implantée en milieu rural mais proche de la capitale française est prévue à l’été 2025.

Plus près de chez nous, la clinique pour animaux du Champ du Roi, à Etterbeek, proposera des ateliers sur l’hygiène quotidienne des chiens et les techniques de premiers secours à leur prodiguer. Entre les promenades didactiques, les démonstrations et les stands de friandises et accessoires, les maîtres et leurs compagnons à quatre pattes pourront également suivre une petite formation avec l’instructeur Patrick D’Artois, qui forme des chiens spécialisés en détection.

Enfin, des sessions de massage, de méditation, des ateliers de photographie et de psychologie animales sont au programme. Les plus mordus pourront même se faire tatouer leur meilleur ami canin.

Belga.