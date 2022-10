La Nuit Blanche reprend ce soir avec un spectacle qui allie danse et basket

La Nuit Blanche à Bruxelles débute ce soir. Cet événement culturel reprend après trois ans sans pouvoir être organisé. Il revient dans les rues de la capitale avec un nouveau nom : “Art Plus People by nuitblanche”. Plusieurs prestations artistiques sont au programme, motivées par la volonté de recréer du lien social grâce à l’art.

La vieille place du Marché au Grain accueille un spectacle ce soir, Breaking the Backboard est une chorégraphie qui allie la danse et le basket, avec des joueuses professionnels : “On ne leur demande pas de danser, on ne leur a pas appris de mouvements de danse. On les a observé dans leur pratique. Ce sont les mouvements de basket, les systèmes, les déplacements de jeu et l’énergie du basket qui sont mis en scène et mis en espace“, décrit la chorégraphe Marinette Dozeville.

Plusieurs spectacles ont lieu, dans toute la ville, jusqu’à 1h du matin.

■ Interview de Marinette Dozeville, chorégraphe, réalisée par Diane Warland