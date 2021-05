La foire d’art bruxelloise Cube Art Fair s’expose… sur Times Square, à New York

Le galeriste bruxellois Grégoire Vogelsang expose des oeuvres à New York dans le cadre de sa foire d’art Cube Art Fair. Public estimé : 10 millions de visiteurs !

L’événement avait déjà eu lieu, en octobre 2020 à Bruxelles : le galeriste bruxellois Grégoire Vogelsang, dont la galerie est basée à Ixelles, avait exposé, dans la capitale, une quarantaine d’artistes internationaux sur des panneaux d’affichage numériques, dans le cadre de sa foire d’art ‘Cube Art Fair’.

Après Miami, l’événement s’est exporté, cette semaine, à New York. “Cube Art Fair, la foire d’art la plus grande au monde, expose 100 oeuvres sur 100 panneaux d’affichages dans la ville de New York“, explique Grégoire Vogelsang sur Facebook, “L’objectif est d’inspirer le public à rester positif, et aux artistes de rester créatifs durant ces temps incertains. La campagne #StayCreative se tient à New York durant la Frieze Art Week, jusqu’au 9 mai“. La ‘plus grande au monde’, car les oeuvres sont notamment exposées sur un gigantesque panneau publicitaire sur Times Square.

Plusieurs artistes belges sont notamment exposés, comme Adeline Jadot, Eric Ceccarini, Didier De Radigues ou Olivia de Posson. Les organisateurs estiment que près de dix millions de personnes, soit tous les habitants de New York, auront potentiellement vu ces oeuvres durant la durée de la foire.

■ Reportage de Philippe Jacquemotte et Raphaël Sossa