La Fédération Wallonie-Bruxelles souhaite soutenir les petites librairies émergentes

Ce vendredi, un premier contrat-cadre pour la filière du livre en Fédération Wallonie-Bruxelles a été signé. Il prévoit notamment un soutien renforcé aux petites librairies émergentes pour un budget de 40.000 €.

Bénédicte Linard (Ecolo), ministre de la Culture en Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Jeholet (MR), ministre-président de la Fédération, et les représentants du secteur du livre ont signé un premier contrat-cadre pour la filière du livre. L’objectif de ce contrat est de mieux structurer la chaîne du livre et regrouper les aides pour stimuler, soutenir l’économie du livre, la vie littéraire et les pratiques de lecture.

Adopté en juillet dernier par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, cet accord se base sur les recommandations et propositions du secteur.

Outre les mesures déjà initiées en 2021 et poursuivies en 2022, dont le renforcement du dispositif de soutien “Auteurs en classe” ou encore le lancement de la plateforme pérennisant l’initiative “Lisez-vous le Belge”, l’accord signé ce vendredi contient de nouveaux engagements. Il prévoit ainsi la mise en place d’un accompagnement spécifique à destination des librairies émergentes, doté d’un budget de 40.000 euros destiné à l’équipement, la constitution de stock, la programmation littéraire ou la formation

Un projet de création d’une structure mutualisée de diffusion-distribution à destination des petites et moyennes maisons d’édition belges francophones verra également le jour.

“Le plan d’action, établi en totale concertation avec les représentants du secteur et les acteurs de terrain, vise tant à développer la création et l’innovation qu’à favoriser et encourager l’accès de la filière du livre belge francophone à de nouveaux marchés, notamment sur le plan international“, a commenté Pierre-Yves Jeholet, cité dans un communiqué.

Belga – Photo : Belga / Kristof Van Accom