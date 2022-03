Konoba présente son nouvel album “It was only a dream”

Raphael Esterhazy, alias Konoba, était l’invité du 18h, ce mercredi, sur BX1.

Après l’album “Smoke & Mirrors” en 2017, Konoba revient sur la scène musicale avec son nouvel opus, “It was only a dream”. Un album enregistré en plein confinement.

Un album enregistré pendant confinement. Et cela se ressent dans les morceaux : “On est toujours inspiré par le contexte dans lequel on se trouve.” Cela se ressent dans les textes. Certains ont trait “à la société dans laquelle on vit et à notre responsabilité“, d’autres à nos envies d’évasion, de voyages et de rêves.

Mais ce qui a le plus manqué à l’artiste, c’est le contact avec le public. Et ça tombe bien, Konoba sera en concert le 28 avril prochain, à l’Ancienne Belgique.

