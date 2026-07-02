Forest: l’ancienne usine ATOMA deviendra en octobre un centre d’art contemporain

L’ancienne usine des cahiers ATOMA, à Forest, ouvrira en octobre prochain comme nouveau centre d’art contemporain. Baptisé ATOMA Art Center, le projet transformera ce site industriel historique en un espace de 5.000 m² consacré à la création, à la production et à la diffusion de l’art contemporain, ont annoncé jeudi ses initiateurs.

Le bâtiment, une ancienne papeterie construite dans les années 1920, est étroitement lié à l’histoire du cahier ATOMA, devenu une icône du design belge. C’est sur ce site que les célèbres cahiers à anneaux ont véritablement pris leur essor après le rachat, en 1948, du brevet des cahiers à reliure à anneaux par les Papeteries Mottart. L’entreprise a ensuite modernisé ses activités avant de déménager vers Dilbeek, laissant vacant ce patrimoine industriel.

Le projet est porté par l’architecte Gilles Dehareng et l’artiste Nina Anduiza. Ils entendent faire d’ATOMA Art Center une structure permanente dédiée à la création émergente, réunissant artistes, commissaires, galeries, institutions et collectifs.

Le rez-de-chaussée accueillera plusieurs salles d’exposition destinées à la programmation du centre ainsi qu’à des partenaires extérieurs. À l’étage, quinze ateliers d’artistes et des espaces de coworking favoriseront les collaborations interdisciplinaires. Une bibliothèque spécialisée, des salles de réunion et des logements partagés permettront également d’accueillir des artistes et professionnels venus d’autres régions ou de l’étranger afin de renforcer les échanges entre les scènes artistiques locale, nationale et internationale. Un café complétera le site lorsque les autorisations nécessaires auront été obtenues.

La rénovation a été menée dans le respect du caractère industriel du bâtiment, avec le recours à des matériaux à faible impact environnemental, au réemploi et à des installations techniques privilégiant les énergies renouvelables.

Le bourgmestre de Forest, Charles Spapens (PS), s’est réjoui de l’arrivée de ce nouvel acteur culturel, estimant qu’il renforcera la position de la commune comme pôle d’art contemporain.

Belga/Photo : Atoma art center