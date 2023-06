Festival Couleur Café : des navettes gratuites supplémentaires pour les festivaliers

À l’occasion du festival Couleur Café au parc d’Osseghem du 23 au 25 juin prochain, des navettes seront mises en place pour faciliter les déplacements des festivaliers.

Plus de 60 000 personnes sont attendues sur le plateau du Heysel durant trois jours, et il leur sera possible d’obtenir un titre de transport aller-retour gratuit sur l’ensemble du réseau Stib. Il suffit de se rendre à un automate de vente GO avec son ticket d’entrée.

Si le site du festival Couleur Café est largement accessible en transports publics avec les lignes de tram 7, 3, 9, ou encore le métro 6, les festivaliers pourront profiter de six lignes de bus navettes qui partent toutes les 15 minutes depuis l’Atomium. Elles seront accessibles sur présentation du bracelet Couleur Café et circuleront même de nuit entre minuit et 3 heures du matin.