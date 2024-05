Damso une nouvelle fois artiste belge le plus streamé en Belgique

Le rappeur bruxellois Damso a remporté pour la cinquième fois l’Ultratop Streaming Award, qui récompense l’artiste belge dont le répertoire est le plus streamé en Belgique. C’est ce qu’a annoncé lundi la Belgian Recorded Music Association (BRMA), qui représente les producteurs et distributeurs de musique en Belgique.

“Le répertoire musical de Damso a atteint depuis le début de sa carrière en 2016 pas moins de 507,3 millions de streams en Belgique, dont plus de 42 millions de streams en 2023”, situe la BRMA. Le rappeur bruxellois bat le record et est, avec son cinquième Ultratop Streaming Award en neuf éditions, le roi incontesté du streaming belge, ajoute l’association professionnelle.

“Je suis content, honoré et fier de mon public, fier de son ouverture d’esprit”, commente le principal intéressé. “Durant ma carrière, j’ai fait tellement de chansons aux styles différents, d’albums différents. J’ai connu un lynchage médiatique conséquent et pourtant mon public belge m’a toujours suivi et soutenu. Je suis reconnaissant, mais surtout fier car je sais à quel point ce n’est pas facile d’ouvrir son esprit à autre chose et je comprendrais qu’un jour il ne le fasse plus.” “Voir que je suis l’artiste le plus écouté en Belgique pour la 5e fois alors que je n’ai pas sorti d’album depuis quelques années me motive pour l’album que je prépare actuellement”, ajoute Damso.

Le rappeur bruxellois devance, dans l’ordre, le Bruxellois Hamza, Metejoor, les K3, Lost Frequencies, Camille, Pommelien Thijs, #likeMe Cast, Stromae et Angèle. Entre 2006 et 2014, la BRMA a décerné des Ultratop Download Award pour les artistes belges les plus téléchargés. Stromae l’avait alors emporté plusieurs fois. Depuis 2015, le prix distingue les artistes les plus streamés. Damso l’a emporté en 2017, 2018, 2020 et 2021. Seuls Angèle en 2019 et Stromae en 2022 sont venus jouer les trouble-fêtes

Avec Belga