Damso sort son nouvel album “BEYAH”

“C’est mon bébé qui s’en va“: devant un millier de fans survoltés, le rappeur belgo-congolais Damso a dévoilé en avant-première mardi soir à Paris son nouvel album, “BEYAH”, qui est sorti ce vendredi et qu’il présente comme le dernier dans ce format.

“C’est beau de partager ça“, a déclaré l’artiste de 33 ans dans la salle de concert du Trianon. Quelque 1.300 fans ont assisté à une session d’écoute en avant-première organisée par la plateforme de streaming française Deezer. Le rappeur avait déjà proposé des écoutes publiques pour “J’ai menti”, précédent album surprise paru en 2024.

◼︎ Explications d’Anaïs Corbin dans Bonjour Bruxelles

Quelle sera la suite de sa carrière?

“J’ai fini le format album, c’est le son qui m’intéresse, pas le format“, a-t-il assuré devant des journalistes, en disant avoir “envie de faire des sessions ouvertes d’enregistrement“.

Ce nouvel album se compose de 15 titres, dont un duo avec la chanteuse Sarah Sey et une chanson qui incorpore de l’intelligence artificielle (IA). “C’est des choeurs de voix faits avec l’IA. On tente des choses, c’est un outil“, a expliqué Damso, qui dit vouloir “se concentrer sur le son“, que la voix soit artificielle ou naturelle.

Le rappeur a ménagé ses effets pour la sortie de ce disque, entre campagne de promotion esquissée dès 2022 et dissémination d’indices. A Cannes (sud-est de la France), l’artiste a monté les marches du festival du film, pour “R.E.M: Episode 00”, un court-métrage entre science-fiction et dystopie qui accompagne l’album.

Actif depuis le début des années 2000, William Kalubi Mwamba – de son vrai nom – a réellement percé 16 ans plus tard avec “Batterie faible”. Il s’est imposé comme l’un des poids lourds du rap francophone avec des albums aux titres cryptiques (“Ipséité”, “Lithopédion”) et aux productions soignées, avec un flow reconnaissable et des textes sans détour. Certaines paroles jugées sexistes par des associations féministes ont fait polémique. Considéré par ses admirateurs comme un poète sombre et corrosif, Damso ne s’épargne pas dans sa musique, entre réussite et excès. Né au Zaïre, aujourd’hui République démocratique du Congo(RDC), il a fui la guerre avec ses parents. Il a posé avec d’autres rappeurs comme Ninho et Gradur sur le titre “Free Congo”, pour dénoncer les violences qui gangrènent notamment l’est du pays depuis une trentaine d’années. Parmi ses collaborations, Damso a partagé des duos avec la chanteuse belge Angèle, avec le titre “Démons” en 2021, mais aussi Werenoi, champion des ventes d’albums, décédé brutalement mi-mai à 31 ans.

Belga – Photo : Belga