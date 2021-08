Court Circuit : les sélectionnés du Music Program 2021 sont connus

Un nouveau dispositif pour 2021.

On connaissait déjà le Court Circuit, cette asbl bruxelloise qui fédère les organisateurs de concerts. Souhaitez à présent la bienvenue au Music Program : il s’agit d’un nouveau dispositif d’accompagnement, dédié aux artistes émergents, qui ont ainsi la possibilité de réaliser des coachings, des résidences, de la promotion, etc.

“L’objectif de ce dispositif est d’accompagner une sélection prometteuse d’artistes en développement via quatre appels à candidature distincts : pop, loud, électronique et hip-hop“, indiquent les organisateurs, “Huit projets auront ainsi la chance d’être suivis entre septembre et décembre par Court-Circuit et ses partenaires. Ils bénéficieront d’un accompagnement scénique (résidences, coachings…), de conseils administratifs et d’outils de promotion (capsule vidéo, photos…) adaptés aux besoins et esthétiques de chacun. Tout est réfléchi pour les aider à développer leur projet live ! Le souhait est également de faciliter la promotion et la diffusion au sein du réseau d’organisations Court-Circuit et du secteur musical francophone belge, via une potentielle soirée de showcases au Botanique le 4 décembre prochain“.

Qui sont les huit sélectionnés ?

Au total, plus de 220 projets ont été soumis, “preuve de l’engouement des artistes émergents pour ce type de parcours professionnalisant“, commente Court-Circuit. Parmi ceux-ci, huit projets ont donc été retenus : Apotek, CXSS, Edouard Van Praet, Leese, Mia Lena, Tars, VHS from Space et Wyld Roses.

Apotek est le nom de scène de la productrice, clavieriste et chanteuse Elisa Di Riccio, qui au style electro-pop sombre et énergisant. CXSS, lui, nous emmène dans l’univers du rap, avec une musique diversifiée et pleine de promesses, mélange du rap dur et doux dans une atmosphère Afro.

Le Bruxellois d’origine belge-canadien Edouard Van Praet est lui aussi retenu parmi les sélectionné, avec son premier EP indie-pop rock, Doors. Leese, elle, associe plusieurs projets, qui relie drum n’bass, techno et breakbeat, ainsi que classique et électro.

Mia Lena, elle, est une chanteuse bruxelloise qui évolue dans l’uivers pop soul, tandis que Tars relie plusieurs musiciens autour d’un projet aux multiples influences.

Enfin, les deux derniers sélectionnés sont VHS from Space, qui propose du rock alternatif, et Wyld Roses, duo folk-indie-pop bruxellois aux accents vintage.

ArBr – Photo : Court Circuit