Coudenberg Sound Box : la troisième édition se tiendra du 26 novembre au 17 décembre

Le festival Coudenberg Sound Box revient pour une 3e édition et proposera une série de concerts en plein cœur des souterrains du Palais du Coudenberg, chaque dimanche, du 26 novembre au 17 décembre.

Pendant près d’un mois, le public aura l’occasion de profiter de musique datant du 14e siècle jusqu’à des compositions contemporaines, en passant par le baroque, le jazz, le folk ou encore la musique électronique, tout cela dans l’antre de l’impressionnant site archéologique bruxellois, le Palais du Coudenberg, situé sur la place Royale de Bruxelles.

“Bien plus qu’un festival de musique, le Coudenberg Sound Box Fest vise à reconnecter son public avec le patrimoine archéologique, historique et artistique belge, en faisant dialoguer les vestiges du Palais du Coudenberg avec l’éclectisme et le dynamisme de son présent“, s’est enthousiasmé Séverine Provost, directrice générale de Be Culture.

Chaque dimanche, dès 18h30, des musiciens de renommée internationale et issus de la Fédération Wallonie-Bruxelles proposeront des concerts itinérants dans les différentes salles souterraines du Palais, créant des acoustiques “inédites et à l’atmosphère intime“.

À côté d’ensembles et artistes déjà affirmés sur la scène belge et internationale tels que La Cetra d’Orfeo et le compositeur Gilles Doneux, le festival vise également à promouvoir des jeunes talents. Cette édition verra ainsi la participation du violoncelliste Petar Pejčić, le plus jeune lauréat du Concours Reine Elisabeth (5e prix de l’édition 2022), la contrebassiste belge Anneleen Boehme ou encore le Duo Coordonné (luth et voix), qui “mettra en lumière des perles rares du répertoire belge de la renaissance jusqu’à aux chansons de Jacques Brel“.

Le festival, pensé par le flûtiste et musicologue Matteo Gemolo et avec le soutien de la FWB, promet de “réunir les passionnés de Patrimoine, les mélomanes et tous les curieux en quête d’une expérience visuelle et sonore unique, entre passé et modernité“.

Belga – Photo : Belga / Etienne Ansotte