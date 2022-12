Costumes, guitares, motos… : une exposition sur Johnny Hallyday s’ouvre à Brussels Expo

L’exposition sera à découvrir à Brussels Expo jusqu’au 15 juin 2023.

L’agence internationale de production d’expositions Tempora et Laeticia Hallyday se sont associées pour mettre sur pied une exposition retraçant la vie et la carrière de Johnny Hallyday. L’exposition installée dans un espace de plus de 3 000 mètres carrés ouvre ce mardi à Brussels Expo.

L’exposition retrace la vie du chanteur à travers des souvenirs musicaux, des moments de scènes mémorables, mais également des moments de vie plus intimes. Plusieurs objets rares sont présentés à l’occasion de cette exposition : costumes de scène, voiture, guitares, motos, souvenirs et photos ainsi que des pièces uniques et personnelles qui n’ont encore jamais été dévoilées au public. Une salle immersive avec des archives de plusieurs concerts est également présente au début de l’exposition.

Les visiteurs munis d’un audioguide seront accompagnés par la voix de Jean Reno tout au long de leur visite. Les prix des tickets varient entre 12 et 22,50 euros, l’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 6 ans.

■ Reportage de David Courier, Béatrice Broutout et Corinne Debeul.

Avec Belga – Photo : BX1