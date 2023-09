Catherine Graindorge, lauréate de l’Octave pour l’artiste solo de l’année : “ça me touche énormément”

La violoniste bruxelloise est la lauréate de l’Octave 2023 dans la catégorie “artiste solo de l’année”.

“Ça me touche énormément”, déclare Catherine Graindorge au micro de 12h30. “En tant qu’artiste, on passe beaucoup de temps à travailler sur notre musique, sur notre art. La reconnaissance, c’est essentiel, même si ce n’est pas la raison principale pour laquelle je fais de la musique”.

Il y a environ un an, la compositrice et violoniste a sorti un EP en duo avec Iggy Pop. Un projet inattendu, qui a permis à la Bruxelloise de revenir sur le devant de la scène. “Tout s’est fait de manière tellement naturelle et pas préméditée. Depuis la sortie de l’EP, j’ai plus de demandes et propositions de travail et de concert. Je peux m’estimer heureuse”.

C’est la deuxième récompense attribuée dans le cadre des Octave de la musique 2023. Le prix du meilleur artiste bruxellois a été remporté par CIAO KENNEDY, juste avant les vacances. Le groupe de l’année sera lui désigné dans le courant du mois d’octobre.

■ Interview de Catherine Graindorge, menée par Pierre Beaudot dans Le 12H30.