Anderlecht : BYRRRH & Skate ferme et déménage pour la 4e fois

Le skatepark bruxellois BYRRRH & Skate ferme ses portes ce jeudi après avoir occupé les locaux de la Rue de la Petite Île à Anderlecht pendant presque sept années. Il rouvrira un lieu, encore secret, dans le courant du mois de septembre.

Habitué de louer des espaces durant un laps de temps défini, le skatepark intérieur et extérieur va déménager et reprendre possession de lieux, faisant le double, voire quasiment le triple, du terrain actuel, d’après le gérant du skatepark Youssef Abaoud. Un contrat de 5 à 10 ans va être signé d’ici le mois d’août, de quoi rassurer les skateurs bruxellois, même si l’équipe espère que ce soit la dernière occupation et pouvoir acquérir le prochain local.

Le déménagement et le démontage des pistes risque de prendre un certain temps. Cependant, pour le skatepark, il est primordial de remettre en place le plus rapidement possible les cours pour les enfants et les pistes réservées aux filles.

J.Ho (St) — Image Belga / Siska Gremmelprez