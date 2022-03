Ben Stassen s’en va après un 10e et dernier film : “Ma fierté, c’est d’avoir créé un mini-studio unique”

Fondateur du studio d’animation Nwave à Forest, Ben Stassen fait le bilan de ses créations.

Créé en 1994 et spécialisé dans l’animation et la production de modèles 3D, le studio Nwave a bien grandi depuis lors. À l’origine des longs métrages familiaux Big Foot, Royal Corgi, Sammy ou encore Hopper et le hamster des ténèbres, le studio a également récemment réalisé l’avatar de Stromae pour ses prochains concerts. Le fondateur du studio Ben Stassen, 63 ans, est revenu sur ces créations et sa prochaine retraite.

La réussite du studio belge se remarque même aux États-Unis, puisque le film Big Foot a été le premier film d’animation européen à se retrouver N°1 sur Netflix outre-Atlantique. “On préfère toujours, en tant que réalisateur, que les gens voient le film au cinéma. Mais cela ne me dérange pas que le film soit vu par le plus grand nombre sur les écrans de télévision, qui ont bien évolué aujourd’hui”, sourit Ben Stassen. “Par contre, il y a quelque chose que je ne supporte pas, et il n’y a qu’en Belgique qu’on fait ça, ce sont les entractes pendant les longs métrages d’animation !”

“Nwave a de belles années devant lui”

Quel est le plus beau moment de sa carrière ? “Ma grande fierté, c’est d’avoir créé un mini-studio unique au monde. On a créé dix films d’animation en quinze ans, c’est unique hors des États-Unis. En plus, on se finance nous-mêmes, cela nous a donné une grande indépendance”, explique-t-il. “Nos budgets sont entre 15 et 25 millions d’euros par film. Et beaucoup de cinéastes passent beaucoup plus de temps, jusqu’à quatre, cinq ans, à chercher des financements pour leurs films qu’à les créer. Nous, nous avons eu la chance, cela s’enchaîne tous les 18 mois”.

Mais que va-t-il se passer pour Nwave désormais, après le départ de Ben Stassen ? “Nous arrêtons avec mes deux collaborateurs en tant que personnes physiques, mais la société continue“, rappelle-t-il. “Le studio a de belles années devant lui. Des projets sont déjà en cours”.

■ Interview réalisée par Jim Moskovics et Vanessa Lhuillier dans Le 12h30.