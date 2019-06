Une personne intoxiquée suite à un incendie hier soir Rue de Flandre

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus pour un incendie dans un immeuble de la rue de Flandre, mercredi vers 01h00. Une personne a été intoxiquée par les fumées et emmenée à l’hôpital.

“Nous sommes intervenus durant la nuit de mardi à mercredi vers 01h00 du matin dans un immeuble comptant environ vingt habitants. Il s’agit d’un immeuble en deux parties, avec des appartements à l’avant, une cour intérieure, et des appartements à l’arrière. Le feu a pris dans un couloir au rez-de-chaussée côté avant“, a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

“A notre arrivée, plusieurs habitants avaient déjà tenté d’éteindre le feu avec des extincteurs. Nous avons pris le relais et effectué trois sauvetages via l’escalier de secours. Ensuite, quatre autres appartements ont été évacués. Deux habitants de ces appartements ont été réveillés par les pompiers et évacués par l’échelle. Une de ces personnes a été intoxiquée par les fumées et évacuée vers l’hôpital“, a précisé le porte-parole. La cause de l’incendie est pour l’instant inconnue.

Source: Belga / Image: Google Maps