Un nouveau Contrat de quartier durable annoncé pour le quartier Héliport-Anvers

Un nouveau Contrat de quartier durable va voir le jour dans le quartier Héliport-Anvers, annonce la Ville de Bruxelles. 12 millions vont être investis pour repenser le quartier et accompagner le projet. L’idée, précise la Ville, c’est de faire de la capitale une ville plus verte, plus solidaire, plus confortable, et plus résiliente. Elle souhaite également développer “des projets pilotes d’économie circulaire dans des secteurs comme l’agriculture urbaine ou la logistique“.

“Une équipe pour un diagnostic du quartier”

Il s’agit de repenser l’espace public entre la chaussée d’Anvers et l’avenue de l’Héliport. Pour commencer, un diagnostic du quartier va être établi : “Une équipe pluridisciplinaire définira les attentes, les besoins des riverains, les idées, les projets“. “Le quartier Héliport-Anvers, au cœur du quartier Nord, est un quartier en pleine transition. Il cristallise de nombreux enjeux urbains, sociaux et environnementaux“, précise la Ville.

“Tout à 10 minutes à pied”

“Le contrat de Quartier Durable s’inscrit aussi dans la volonté de développer la ville à 10 minutes dans tous nos quartiers. C’est à dire d’avoir à 10 minutes de son logement accès à une crèche, des transports en commun, une école, une salle de sport, un centre culturel…cette collaboration entre la ville et la région est plus que bénéfique pour nos habitants du quartier nord”, souligne le bourgmestre, Philippe Close (PS).

