Stade national: Vervoort et la Ville se donnent 10 jours pour examiner les recours juridiques possibles contre la convention

Alors que le projet du stade national a l’air d’être bien enterré, Hamza Fassi-Fihri, chef du groupe CDH au parlement bruxellois, estimait qu’il y avait moyen de casser la convention qui existe entre le promoteur Ghelamco et la Ville de Bruxelles.

A ce sujet, Rudi Vervoort, ministre-président bruxellois, nous signale par ailleurs qu’avec la Ville de Bruxelles, ils se donnent 10 jours pour examiner les recours juridiques possibles contre la convention et pour examiner les projets à venir.

Fabian Maingain, de son côté, avait réagi dans L’Interview de mercredi et affirmé: « Si on veut un stade pour le football, ce sont alors les clubs et fédérations de football qui doivent payer. Si on veut un stade multifonctionnel, alors on doit réfléchir à la manière de le mettre en place », avait-t-il lancé quant à l’avenir d’un stade national à Bruxelles. « Pour moi, cela peut se faire au stade Roi Baudouin, mais cela peut se faire aussi autre part ».

Pour Mathieu Ladevèze, journaliste à la DH, le parking C est “définitivement enterré“. “Visiblement, il y a une volonté de retourner au stade roi Baudouin, il faut voir si c’est jouable avec le projet Neo. Maintenant, est-ce que Ghelamco va sortir du jeu ou pas? Je pense que Fabian Maingain a raison: il y a moyen que la Ville de Bruxelles se dégage du dossier sans payer de frais“, déclare-t-il sur le plateau des Experts.

C.TQ

