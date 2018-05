Sept ans après sa mort, Amy Winehouse est honorée au Musée Juif de Bruxelles

L’artiste britannique dévoilée dans une exposition intitulée “portait de famille”. Une ballade à travers les souvenirs d’enfance de la chanteuse décédée à l’âge de 27 ans.

Des tenues de scène, des photos de famille en passant par ses guitares… : l’exposition au musée juif de Bruxelles retrace la vie de la chanteuse britannique. De ses origines Biélorusse, à son enfance et son attachement à Londres jusqu’à son succès sur scène, ses objets personnels : “Portait de famille” revient sur les origines modestes de la chanteuse d’origine juive. Une exposition conçue en collaboration avec son frère Alex et sa belle-sœur Riva. Celle-ci a d’abord été présentée au Jewish Museum of London avant de passer par Vienne, San Francisco, Amsterdam et Melbourne.

L’exposition se tient du 10 mais au 16 septembre au Musée juif de Bruxelles.

■ Images et interview de Nicolas Franchomme