Quartier Nord : les anciens bureaux de l’administration flamande bientôt transformé… en quatre tours

Le fameux “Noordbuilding” qui abritait les bureaux de l’administration flamande à Bruxelles, est en cours de destruction : le bâtiment va bientôt faire place à quatre nouvelles tours de bureaux et de commerces.

C’est le groupe de construction Besix qui s’est vu attribuer le contrat de réalisation de 60.000 m² de bureaux dans le quadrilatère formé par les boulevards Baudouin et Albert II, la chaussée d’Anvers et la rue Orban à Bruxelles.

Ce projet de bureaux installés dans quatre tours, baptisé “Quatuor”, sera réalisé pour le compte de Befimmo et mené en collaboration avec le bureau d’architecture Jaspers-Eyers. La livraison est prévue au cours du deuxième semestre 2020. Près de 150 millions d’euros seront investis par Befimmo dans ce projet. Le futur complexe devra pouvoir produire 30% de son énergie sur le site notamment via la géothermie, des panneaux photovoltaïques et du triple vitrage.

■ Reportage de Michel Geyer et Nicolas Scheenaerts.