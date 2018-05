Près de 1.000 hospitalisations forcées à Bruxelles: une hausse de 10% en deux ans

Faute d’un renforcement des équipes mobiles, le nombre d’hospitalisations forcées a augmenté en Flandre, mais aussi à Bruxelles où 980 personnes ont ainsi été hospitalisées en 2016, soit une hausse de 10 % en deux ans. C’est ce que rapporte vendredi la Capitale.

“On constate que le nombre de mise en observation (MEO), relativement stable depuis des années, semble augmenter. En effet, les équipes mobiles mises en place dans le cadre de la réforme des soins en santé mentale sont parfois utilisées pour proposer une alternative à la MEO, ce qui pourrait faire penser qu’elles amèneraient, à terme à une diminution de leur nombre. À Bruxelles, depuis quelques années, le plus marquant, c’est la complexité des personnes à protéger ainsi que la dangerosité de ces personnes“, explique le ministre bruxellois en charge de la Santé au sein de la Cocom Didier Gosuin (Défi) à nos confrères.

À Bruxelles, quatre hôpitaux s’occupent de ces MEO : le CHU Brugmann, Fond’Roy, le centre Titeca et l’hôpital Erasme. En 2016, il y en a eu 980, contre 928 en 2015 et 873 en 2014, soit une hausse de plus de 10 % en deux ans et un chiffre supérieur aux 960 MEO de 2012.

J.Ku.