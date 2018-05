Les meilleurs chefs de Belgique se sont affrontés au Palais du Heysel

Les équipes de chefs étoilés représentant Bruxelles, la Flandre et la Wallonie se sont mesurées en cuisine dans le cadre d’une vaste production télé.

“Il faut courir tout le temps. On n’a pas droit à l’erreur. Moi, on avait oublié mes asperges, donc j’ai dû improviser pour envoyer le plat”, explique un chef. “Il y a 30 jurés qui sont deux équipes comme dans The Voice pour ne pas favoriser l’une ou l’autre région. Ils ont chacun 50 points. Ils ne savent pas combien de services ils vont recevoir. Donc ils doivent garder un peu des points sur la fin. C’est pratique, parce que ça garde la tension, ça évite le 4-0 à la mi-temps et d’aller boire un verre”, indique un des organisateurs.

Un reportage de Cyprien Houdmont et Hugo Marx.