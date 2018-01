Le marché matinal Mabru se coiffe d’un toit de panneaux photovoltaïques

Le marché matinal de Bruxelles inaugure avec Engie la plus grande installation de panneaux photovoltaïques de la Ville de Bruxelles. Près de 8000 panneaux photovoltaïques ont été inaugurés ce mercredi .

C’est sur le Marché Matinal de Bruxelles (Mabru) qu’Engie (NDLR, un groupe industriel énergétique français) a pu placer la plus grande installation de panneaux photovoltaïques de la Ville de Bruxelles et l’une des plus importantes en taille de la Région de Bruxelles Capitale. Avec une surface de plus de 13 000 m² et une puissance de près de 2.2 MW, ces panneaux produiront chaque année plus de 2 000 000 de kWh, soit entre 25 et 30% de la consommation du site. Cette production correspond à la consommation annuelle de près de 600 familles et permet d’éviter l’émission de 830 tonnes de CO 2 par an.

Cette installation offre à Mabru une énergie locale et verte tout en valorisant l’importante surface de toitures dont elle dispose à Bruxelles. Après son entrée réussie en août 2016 sur le marché des particuliers, Engie a lancé fin 2016 une offre de photovoltaïques à destination des entreprises belges. À cette fin, elle a créé une nouvelle filiale, Engie SUN4BUSINESS. Fin 2017, elle a déjà contracté ou installé 10 MW de PV. Elle ambitionne d’atteindre 60 MW installés à l’horizon 2020. Engie SUN4BUSINESS a financé l’investissement de Mabru par le système de tiers investisseurs. Cette dernière bénéficiera gratuitement de l’électricité produite par les panneaux. Après 10 ans, Mabru deviendra propriétaire des installations. Engie Fabricom, une filiale d’Engie, a installé les panneaux solaires et en assurera la maintenance.