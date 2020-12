Malgré le Covid-19, le CPAS de Bruxelles propose des salles d’étude pour le blocus

Pour permettre aux étudiant.e.s d’étudier en dehors de leur habitat, le CPAS de la Ville de Bruxelles a mis en place trois salles d’études, en marge de la prochaine session d’examens universitaires.

Vu la fermeture des bibliothèques et de nombreuses salles d’études dans les universités et hautes écoles, bon nombre d’étudiant.e.s sont à la recherche de nouveaux lieux pour leur permettre d’étudier et de se concentrer dans des endroits calmes, hors de leur maison, appartement ou kot.

Le CPAS de la Ville de Bruxelles propose ainsi trois salles d’études à ces étudiants, dans des conditions sanitaires strictes. Pas plus de X personnes par salle, désinfection des lieux dès qu’un.e étudiant.e quitte son poste, port du masque obligatoire, etc. Et malgré ces ouvertures supplémentaires, plusieurs étudiant.e.s ont dû être recalé.e.s car il n’y avait pas assez de place. Il faut donc se lever tôt pour espérer avoir une place pour la journée.

Ces salles d’études sont ouvertes jusqu’au 31 janvier de 9h00 à 21h00, dans les bâtiments du CPAS sur la rue du Miroir à Bruxelles, sur la rue Bruyn à Neder-over-Heembeek et sur le Boulevard Emile Bockstael à Laeken.

■ Reportage de Marie-Noëlle Dinant, Charles Carpreau et Corinne Debeul.