Le projet Brouck’R obtient le feu vert, sous conditions, de la commission de concertation

Le projet immobilier Brouck’R a obtenu un avis positif, sous conditions, de la commission de concertation de la Ville de Bruxelles, rapporte Bruzz.

Début 2020, les promoteurs Immobel et BPI déposaient une demande de permis pour un large projet de construction-rénovation, du bloc situé entre la place De Brouckère et les rues de Laeken, des Hirondelles et des Augustins. Concrètement, le projet prévoit la démolition de tous les bureaux, sauf l’ensemble côté place De Brouckère et le cinéma UGC, pour y construire des logements, des commerces, un hôtel et des bureaux.

Courant 2020, le projet avait reçu un avis défavorable de la Commission royale des monuments et sites, alors même que la commission de concertation demandait une révision du projet, condition cine qua non de son avis positif.

De même, des défenseurs du patrimoine étaient également opposés au projet.

La révision approuvée sous conditions

C’est cette révision, avec des bâtiments plus bas, des surfaces de bureaux, de parking et et de logements réduites (et une tour, rue des Augustins, finalement abandonnée), qui a été présentée ce mardi à la commission de concertation de la Ville de Bruxelles, qui a approuvé le projet, sous conditions.

La décision finale, pour accorder un permis au projet, doit désormais être prise par la Région.

ArBr – Photo : A2RC/Henning Larsen/Immobel/BPI