Laeken : la police appelée pour un mystérieux coup de feu, un périmètre de sécurité installé

La police a ouvert vendredi une enquête à propos d’un mystérieux coup de feu entendu près de la place Emile Bockstael à Laeken, en Région bruxelloise, annonce la zone de police Bruxelles-Ixelles.

Des témoins affirment avoir vu deux hommes prendre la fuite dans des circonstances suspectes. Un coup de feu aurait été entendu. A ce stade, on ignore ce qu’il s’est passé. Aucun suspect n’a été interpellé et aucun blessé n’est à déplorer. La circulation ferroviaire sur la ligne 50 Bruxelles-Alost via Jette a été temporairement interrompue pendant une demi-heure. Le trafic est rétabli mais les trains circulent à une vitesse réduite, ajoute la SNCB.

“Nos équipes ont été appelées vers 12h44 car des témoins affirmaient avoir vu dans la rue Léopold 1er deux hommes prendre la fuite avec une valise et avoir entendu un coup de feu”, précise le porte-parole de la zone de police Bruxelles-Ixelles Olivier Slosse. “Ces personnes se seraient enfuies via la voie de chemin de fer. Mais nous n’avons retrouvé personne. Une périmètre local de sécurité a été installé.”

Avec Belga – Photo : capture Google Street View