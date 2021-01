La Stib va tester un bus à hydrogène dans le courant de l’année 2021

Les bus à hydrogène présente une meilleure autonomie que les électriques.

La Stib testera en 2021 un bus à hydrogène, et ce pendant deux ans, rapporte ce vendredi Bruzz. La société bruxelloise souhaite ainsi observer les avantages de cette technologie et sa possible exploitation à plus grande échelle. A terme, le but est de rendre sa flotte de bus plus verte.

Le bus à hydrogène, loué au constructeur Van Hool, sera testé sur plusieurs lignes. L’avantage d’un tel bus est qu’il présente une meilleure autonomie par rapport aux bus électriques: il peut rouler environ 400km sans émission de gaz à effet de serre.

L.T – Photo: Nicolas Maeterlinck/Belga