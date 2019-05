La Clinique Saint-Jean se dote d’une toute nouvelle maternité, plus moderne, plus confortable et avec une nouvelle technologie : l’accouchement sous réalité virtuelle.

Après un an de travaux, la maternité a pu ouvrir 24 lits. Une cinquantaine de sage-femmes s’occupent des patientes. Cela permet de tester de nouvelles méthodes comme la réalité virtuelle qui permet de limiter la douleur.

■ Reportage de Camille Tang Quynh et Béatrice Broutout