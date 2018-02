Karine Lalieux : « Avec ce gouvernement, l’État de droit est en train de s’effilocher de plus en plus… »

Karine Lalieux (PS), députée fédérale et échevine de la Culture et de la Propreté publique à la Ville de Bruxelles, a répondu aux questions de Jean-Jacques Deleeuw, dans L’Interview ce mercredi.

L’échevin, actuellement bourgmestre faisant fonction en l’absence de Philippe Close (PS), a notamment commandé un rapport concernant les arrestations menées par la police au sein de l’ASBL Globe Aroma, une association culturelle qui aide notamment les personnes sans abri et les réfugiés. « Ces personnes du monde culturel font un travail remarquable. Ce n’est pas du travail au noir, ce sont des ASBL soutenues par les autorités », rappelle Karine Lalieux. « On veut savoir s’il y avait des présomptions judiciaires chez Globe Aroma ou si on visait la culture qui accueille des nouveaux arrivants et des sans-papiers ».

“Jan Jambon a été trop loin comme ministre”

Elle revient également sur les polémiques autour des propos de Jan Jambon (N-VA), vis-à-vis de l’avocat Sven Mary. « Jan Jambon a été trop loin comme ministre de l’Intérieur », affirme la députée fédérale. « La séparation des pouvoirs est nécessaire dans une démocratie. […] Et avec ce gouvernement, l’État de droit est en train de s’effilocher de plus en plus… » Elle ajoute : « Les membres de ce gouvernement font pression sur le monde judiciaire en ne permettant pas aux magistrats de faire leur job ».

Enfin, elle s’exprime sur les récents rapatriements de Soudanais vers leur pays, quelques jours seulement après la remise du rapport du CGRA sur cette question. « Les conclusions du CGRA étaient beaucoup plus nuancées que la communication du gouvernement fédéral », selon Karine Lalieux. « Il y a de la précipitation pour des raisons électoralistes et populistes. […] Je demande au gouvernement qu’il ait un peu de patience et qu’il écoute la société ».

