Johan Van den Driessche : “C’est normal que le MR parle de la N-VA vu les bons résultats au fédéral”

Johan Van den Driessche (N-VA), député bruxellois et conseiller communal à la Ville de Bruxelles, a répondu aux questions de Stéphanie Meyer dans L’Interview, ce mardi.

Candidat aux prochaines élections communales à Bruxelles, Johan Van den Driessche confirme que l’un des grands thèmes de campagne de la N-VA sera « le respect de nos valeurs et de nos traditions ». « Avec une grande population venant de l’étranger à Bruxelles, cela a créé beaucoup de problèmes de vivre-ensemble ces dernières années car on n’a pas mis l’accent sur ces valeurs », estime-t-il. Il rejette toutefois les accusations d’exclusion de l’échevine bruxelloise Clémentine Barzin (MR) : « Je suis le seul de la N-VA parmi les 49 conseillers communaux à Bruxelles, il faut donc que je laisse des messages clairs et ne pas me laisser faire ».

Il n’envisage toutefois pas encore d’alliance avec le MR : « C’est encore trop tôt », mais il avoue : « C’est normal que le MR parle de la N-VA vu les bons résultats récoltés par les deux partis au fédéral ». Johan Van den Driessche défend également toute ambition séparatiste : « Moi et mes collègues sommes Bruxellois et souhaitons défendre Bruxelles. Je me sens comme un ambassadeur de Bruxelles en Flandre et un ambassadeur de la Flandre à Bruxelles ».

Dépénalisation de l'avortement, incidents au Peterbos, campagne pour les élections communales…

