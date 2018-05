Un groupe de jeunes victimes dimanche soir d’une agression homophobe près de la Place Fontainas

Trois personnes ont porté plainte dimanche soir à la suite d’une agression à caractère homophobe survenue dans la rue d’Anderlecht, près du centre-ville.

Le groupe d’amis, composé notamment de plusieurs expatriés, traversait la rue d’Anderlecht en provenance du centre-ville, lorsqu’ils se sont faits traiter de “pédés” et entourer par une quinzaine d’adolescents. C’est ce que rapporte une journaliste d’Axelle Mag sur le site Internet du magazine, qui décrit ensuite une scène dont elle a été témoin: “Je vois un attroupement et puis je distingue une personne qui court, un homme. Il est jeté à terre par d’autres, et puis j’entends le choc de son corps sur le trottoir, le craquement de sa tête qui heurte le bitume. Des hurlements”.

Du côté de la zone de police Bruxelles-Capitale Ixelles, on confirme être intervenu sur place dans le cadre d’une agression homophobe. “On est effectivement intervenu sur place et on a enregistré vers 20h les dépositions en lien avec l’agression. Le caractère homophobe a été noté et le dossier a donc été envoyé directement au parquet comme le prévoit la procédure. Trois personnes ont porté plainte et trois autres ont été entendues comme témoins. On n’a pas encore identifié de suspects à ce stade. Je n’ai pas d’information sur l’état des victimes”, explique son porte-parole Olivier Slosse.