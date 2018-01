Djangofolllies, River Jazz Festival,… : un mois de janvier très jazzy à Bruxelles

Deux, même trois festivals de Jazz se préparent à Bruxelles (et ailleurs), focus sur le Djangofolllies et le River Jazz Festival dans M le Mag de la rédac.

L’asbl ‘Les Amis De Brosella’ initie pour la 24ième fois consécutive une ‘fête d’anniversaire’ exceptionnelle pour la naissance de Django Reinhardt. Le festival se déroule à 31 endroits différents. “Django a fait quelque chose que très peu d’entre nous aurait pu égaler. Il a été tellement important qu’il a créé à lui seul un genre musical à part qu’on appelle le Hot Club Jazz ou le swing gitan. C’était un guitariste virtuose avec une sensibilité acérée pour la mélodie, l’équilibre et la structure’, raconte Waso De Cauter. ‘Sa façon originale et intemporelle de fusionner avec conviction les éléments du jazz, de la musette et de la musique tzigane de l’époque est tout simplement digne d’un génie. Il est considéré comme l’un des grands réformateurs de la musique du 20e siècle” peut-on lire sur le site du festival.