Deux ans requis à l’encontre d’un émeutier du quartier Louise

Le parquet a requis vendredi deux ans de prison à l’encontre d’un étudiant de 20 ans poursuivi pour des faits de rébellion, coups à un fonctionnaire de police et dégradations, le 25 novembre dans le quartier Louise, à l’issue d’une manifestation contre l’esclavage des migrants.

D. a reconnu les faits, mais dit avoir été “gazé” et matraqué par les policiers, et s’être laissé entraîner par la foule.

Le 25 novembre, une manifestation contre l’esclavage des migrants en Libye avait dégénéré. Des commerces avaient notamment été dégradés dans les quartiers Louise et Porte de Namur. Les images de la police montrent le prévenu lançant un panneau de circulation en direction du commissaire Vandersmissen qui a finalement grièvement blessé le chauffeur de ce dernier. Il a aussi lancé des projectiles vers d’autres policiers et dégradé un camion des forces de l’ordre. L’individu, qui n’avait pas été interpellé sur place, s’est rendu dans un commissariat après s’être reconnu sur un avis de recherche publié dans la presse. Les regrets qu’il a exprimés ont été jugés sincères par le ministère public. La défense a souligné que le prévenu était considéré comme calme et respectueux, et son absence d’antécédent. Elle a plaidé la suspension du prononcé. Jugement le 2 mars.