Des rats sur la Grand Place : “C’est impossible de les faire disparaître !”

La cellule communale de Désinfection et des Animaux nuisibles de la Ville de Bruxelles est contactée à cette période concernant la présence de rats sur la Grand Place. Il est pourtant impossible de s’en débarrasser.

Les rongeurs pointent généralement le bout de leur nez une fois la nuit tombée, et prennent d’assaut la place, et même le sapin de Noël, qu’ils se plaisent à grimper. “Mon fils a vu avant-hier un petit groupe de rats rôder dans le sapin“, a ainsi confié une commerçante à Bruzz. Quant à savoir depuis quand ils sont présents, les avis divergent. Certains restaurateurs parlent d’une quinzaine d’années ; d’autres ne signalent la présence de rats que depuis quelques mois.

Plusieurs commerces ont contacté des services de dératisation, à l’instar du Roy d’Espagne, et ont également introduit des plaintes auprès de la cellule de Désinfection et des Animaux nuisibles de la Ville de Bruxelles. “Nous avons installé des pièges sous les terrasses des restaurants, dans des petites boîtes, que nous contrôlons et changeons tous les quinze jours“, explique-t-on du côté du service communal.

Et de nuancer, cependant, que la présence des rats sur la Grand Place est intrinsèquement liée au lieu, et qu’il est pratiquement impossible de les faire disparaître. “Ils vivent dans les caves et les égouts, et ne sortent qu’à la nuit tombée, lorsque les poubelles sont sorties, afin de se nourrir (…) Mais nous ne constatons, dernièrement, pas plus de rats que d’habitude. On doit régulièrement lutter contre ces nuisibles sur la Grand Place, qui sont là notamment à cause des très vieilles maisons et de leurs caves communicantes“.

Arnaud Bruckner – Photo : Belga