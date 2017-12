Derniers réglages aux Halles Saint-Géry avant le réveillon de la Saint-Sylvestre

Les halles Saint-Géry se préparent à accueillir le réveillon de la Saint-Sylvestre. Depuis ce matin, le personnel prépare le lieu pour accueillir les fêtards. Plusieurs types d’ambiances musicale sont prévues aux différents étages du bâtiment.

Le personnel des Halles réceptionnent les repas et installent le matériel. Malgré le stress lié à l’évènement, tout le monde veut bien faire. Ceux qui servent les consommation habituellement préparent les différentes scènes ce dimanche. Plusieurs DJ feront des apparitions durant la soirée aux différents étages du bâtiment. L’étage du haut sera consacré à de la house, de l’électro et à des sons club. L’étage du bas, lui, sera dédié au disco, au funk et à une ambiance 80’s/90’s. Les organisateurs espèrent remplir l’espace qui peut accueillir jusqu’à 1300 personnes. L’évènement est gratuit et démarre à 23h00.