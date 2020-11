Bruxelles-Ville : trop de monde au centre, hier soir, déplorent les autorités

Ce samedi soir, de nombreux Bruxellois se sont rendus au centre-ville, notamment pour admirer les lumières de la Grand Place et le sapin de Noël qui vient d’y être installé. Trop de monde, déplore le bourgmestre.

“Beaucoup de gens se sont rendus dans le centre-ville aujourd’hui. Malheureusement, trop de gens en même temps. Nous demandons à chacun d’entre vous de respecter toutes les consignes sanitaires. Nous devons absolument poursuivre ensemble nos efforts“, a appelé le bourgmestre Philippe Close (PS), samedi soir sur Twitter.

En effet, dans une vidéo diffusée sur Twitter par une journaliste du Laatste Nieuws, on peut voir la Grand Place illuminée noire de monde, avec des personnes serrées dans toute la place, autour du sapin. D’autres images ont également été partagées sur les réseaux sociaux, faisant état du même constat.

La police se prépare à une nouvelle affluence ce dimanche soir

Interrogé ce dimanche matin par BX1, Olivier Slosse, le porte-parole de la zone de Police de Bruxelles Capitale-Ixelles, explique que “nous, on se prépare à prendre les mesures qui s’imposent si on voit que cela va dans le même sens ce soir. À savoir, filtrer ou contrôler les accès, voire fermer la Grand Place. Cela dépendra de la situation, on restera flexible et on s’adaptera à ce qu’il se passe. Et on gardera en tête que si on ferme quelque chose, cela peut amener du monde ailleurs“.

L’opposition, et le virologue Marc Van Ranst, réagissent

Sur Twitter, le chef de groupe libéral, David Weytsman (MR), dans l’opposition, a indiqué “J’interpellais Philippe Close il y a deux semaines pour anticiper et prendre les mesures visant à éviter de grands rassemblements autour du sapin… Ne serait-il pas utile d’encadrer les flux de visiteurs aux entrées de la Place ? A discuter lors du prochain Conseil communal“.

Sur le même réseau social, le virologue Marc Van Ranst (KULeuven) a partagé une photo prise depuis la webcam présente sur la Grand Place, où l’on voit également le monde présente autour du sapin et devant la crèche. “Lorsque vous ne pouvez pas respecter la distance d’1m50, alors passez votre chemin“, a-t-il déclaré en substance, partageant également une vidéo explicative rappelant l’importance de respecter les distanciations sociales.

ArBr – Photo : Capture d’écran Twitter

■ Reportage de Jean-Christophe Pesesse, Philippe Jacquemotte et Quentin Rosseels, avec Paul Bourrières