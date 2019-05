Bruxelles : les projets NEO 1 et NEO 2 devraient être terminés d’ici 2023

Les responsables des projets NEO, ce fameux parc de logements, loisirs, commerces et bureaux qui doit voir le jour sur le plateau du Heysel, ont confirmé lors du salon immobilier We Are Real Estate que ces projets devraient bien être terminés d’ici 2023, explique ce mardi le quotidien L’Écho.

Les projets NEO 1 et NEO 2, qui doivent voir le jour sur le plateau du Heysel, devraient bien sortir de terre d’ici 2023, assurent les responsables de la SCRL NEO, interrogés par L’Écho lors du salon immobilier professionnel We Are Real Estate qui s’est justement déroulé… au Heysel. Les promoteurs ont ainsi fait le point sur l’avancée de ces deux projets destinés à redynamiser le nord de Bruxelles.

Du côté de NEO 1, le centre commercial Europea, qui doit notamment réunir 72 000 m² de commerces, 9 000 m² d’établissements horeca et un complexe de cinémas, devrait ouvrir en 2023. “Les demandes de permis ont été introduites en février dernier. Nous espérons raisonnablement pouvoir obtenir ces permis cette année encore pour débuter le chantier dès l’an prochain par phases”, explique Raphaël Pollet, au nom de la Ville de Bruxelles et de la Région bruxelloise. Le projet NEO 1 proposera également des espaces de loisirs extérieurs et intérieurs, 575 logements, deux crèches, une séniorie, un pôle de bureaux, mais également 3 700 places de parking en souterrain et 1 200 places de parking pour les vélos. L’ensemble de la structure devrait être construite d’ici 2029, assure-t-on.

Le projet NEO 2 proposera, lui, un nouveau centre de conventions international pour près de 5 000 personnes, avec en prime deux hémicycles, plusieurs auditoires, des salles de commission et un accès au Palais 2 de Brussels Expo pour y assurer la connexion avec cet autre centre de conventions. Un hôtel de 250 chambres est également prévu. “Le contrat devrait être finalisé rapidement pour introduire les demandes de permis cette année encore”, assure pour sa part Raphaël Pollet. L’ouverture de NEO 2 est également annoncée pour 2023.

Gr.I. – Photo : NEO