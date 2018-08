Blocus et grosses chaleurs : bons conseils pour étudiants en surchauffe

La canicule n’est pas propice à l’étude. Alors voici quelques bons conseils pour aider les étudiants en blocus. Les grosses chaleurs peuvent en effet produire une dilation vasculaire, avec pour conséquence une baisse de l’attention.

Il est recommandé de s’hydrater régulièrement, en évitant les boissons alcoolisées ou trop sucrées. Le sel est nécessaire car il permet de fixer l’eau. Les spécialistes conseillent également de se lever plus tôt le matin pour profiter des périodes plus fraîches et d’observer des temps de repos et de détente pendant les heures les plus chaudes, entre 14h et 18h. Enfin, préférer un endroit bien ventilé et aérer régulièrement favoriseront également l’étude.

► Reportage de Thomas Dufrane et Nicolas Scheenaerts

